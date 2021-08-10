«جنة» بطلة «الوثبة بري دانباك»

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

توجت المهرة «جنة»، بطلة لكأس الوثبة ستاليونز، بمضمار أوريلاك الفرنسي، فيما حلق «الأدورا» بنسخة مضمار بيليوستي الروماني، واللتين أقيمتا أول من أمس، ضمن مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام المهرجان غير المسبوق تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم. وتفوقت «جنة» لجاي اوثر، بإشراف أي بابون، وقيادة الفارسة ليللى دو بمب على منافسيها ببراعة لتنال لقب سباق الوثبة بري دانباك لمسافة 2000 متر، والبالغة جائزته 12.000 يورو، بمشاركة 8 خيول بمضمار أوريلاك.

وجاء فوز البطلة بفارق 1,25 طول عن الجواد «هالفيك دو بوزلس» لمارسيل ميزي، وإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز. الجدير بالذكر أن المهرة الناشئة «جنة» المنحدرة من نسل «جوسكو دو كايرو» اشتراها مالكها، من لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وأكد الجواد «الأدورا» لفلورين سوتا جدارته بفوز لافت بسباق كأس الوثبة بمضمار بيليوستي في بوخارست، والبالغة جائزته 5.000 يورو، بمشاركة 7 خيول عربية في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر.

وقاد الجواد «الأدورا» للفوز الفارس بوجلي سيزبولكس، بإشراف ايفانوف، بفارق كبير عن «زارا» لكوزمين دوشيتا، بإشراف دان والتر، وقيادة فالنتين اتانسوف، وقطع البطل مسافة السباق البالغة 1800 متر في زمن قدره 2:06:10 دقيقة.

ويستضيف مضمار داكس الفرنسي اليوم سباق كأس الوثبة ستاليونز «بري داهمان» لمسافة 2300 متر والبالغة جائزته 16,000 يورو، بمشاركة 8 خيول في سن ثلاث سنوات فقط.

ويمثل خيول الإمارات «مشرف» لشادويل ، و«اتشي دو ناكري» لهلال العلوي .

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