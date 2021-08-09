«السيدات» بطل كأس شيرجار للخيول في «أسكوت»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فاز فريق «السيدات» بكأس شيرجار للخيول على مضمار أسكوت الإنجليزي، الذي أقيمت أشواطه الستة برعاية سوق دبي الحرة، وجوائز قدرها 252.000 جنيه استرليني، وتصدر الفريق الترتيب العام برصيد 69 نقطة، متقدماً على فريق أيرلندا الذي حل ثانياً بفارق 3 نقاط، وحل فريق بريطانيا ثالثاً (64 نقطة) وعموم العالم رابعاً (53 نقطة).

وحقق فريق السيدات فوزه الثالث في تاريخ المنافسة، وجاء إنجازهن أمام جمهور هو الأكبر منذ جائحة «كوفيد 19»، وتألقت الفارسة الإسكتلندية نيكولا كوري، في أول مشاركة لها، وأهدت فريقها الفوز في شوطين، فضلاً عن تتويجها بجائزتي السرج الفضي وأفضل أداء.

تهنئة

وهنأ كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، فريق السيدات الذي ضم هايلي تيرنر، ونيكولا كوري، وميكائيلا ميتشيل، وقال: يسعدنا أن نقدم الدعم مجدداً لسباقات كأس شيرجار التي حافظت على مكانتها كأفضل حدث يستقطب إليه الجمهور على مضمار أسكوت بعد سباقات رويال، وتجسد روح المنافسة العالية التي تطغى على أجواء السباق طبيعة المنافسة، الوحيدة لفرق الفرسان في بريطانيا.

ونجح الفارس الدنماركي كيفن ستوت من فريق عموم العالم بحصد نقاط المركز الأول في الشوط الافتتاحي «سوق دبي الحرة شيرجار كاب داش» لمسافة 1.000م، وقاد «تيس مارفلوس» بإشراف المدرب كلايف كوكس، للمركز الأول بزمن قدره دقيقة و1.93 ثانية.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، «سوق دبي الحرة شيرجار كاب ستايرز-الفئة الثانية» لمسافة 3.000م، برز فريق السيدات كمرشح قوي للفوز وحصدت الفارسة نيكولا كوري على صهوة «جست هوبرت» وزميلتها الفرنسية ميكائيلا ميتشل مع «كول ماي بلوف» نقاط المركزين الأول والثاني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز