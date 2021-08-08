«هورجمين» يبحث عن كأس الوثبة في أوريلاك

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق، اليوم، فعاليات سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، بمضماري اوريلاك الفرنسي، وبيليوستي الروماني، ضمن مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة والذي يقام تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية.

ويبحث الجواد «هورجمين» ليانيك شولز، بإشراف أي ديلوفا، وقيادة جوردون بلاتوه، عن لقب سباق الوثبة بري دانباك لمسافة 2000 متر، البالغ جائزته 12.000 يورو، بمشاركة 8 خيول بمضمار اوريلاك، وينافسه بقوة الجواد «هالفيك دو بوزلس» لمارسيل ميزي وإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، والمهرة الناشئة «جنة» اجاي اوثر، بإشراف أي بابون، وقيادة الفارسة ليللى دو بمب.

يجتذب مضمار بيليوستي بالعاصمة الرومانية بوخارست النسخة الثانية من سباق كأس الوثبة ستاليونز، البالغ جائزته 5.000 يورو، بمشاركة 7 خيول عربية في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر، ويتصدر الترشيحات الجواد «الأدورا جي أر» لفلورين سوتا، بإشراف ايفان ايفانوف، وقيادة بوجلي سيزبولكس، و«زوربا» بقيادة لورنزو خورحي، و«اوثيفا» بقيادة دانييل لوباسكو، وكلاهما للمالك والمدرب فيوريل دابيجا رئيس الاتحاد الروماني للخيول العربية الأصيلة، كما يدخل دائرة المنافسة «زارا» لكوزمين دوشيتا، بإشراف دان والتر، وقيادة فالنتين اتانسوف، و«ولالا» لكاندا ماريا فيليت، بإشراف جوليوم فيليت، وقيادة لويجي توبو ران، و«نيدجلر» لار ان بي رومسليفا، بإشراف اكوتا قسطنطين، وقيادة توفانيو دان.

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