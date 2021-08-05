اكتمال عقد المشاركين في كأس شيرجار للخيول

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق بعد غدٍ على مضمار أسكوت الإنجليزي النسخة الـعشرون من سباقات كأس شيرجار للخيول التي ترعى سوق دبي الحرة أشواطها الستة، وتشارك فيها أربعة فرق، يضم كل منها ثلاثة فرسان، تمثل (بريطانيا، وإيرلندا، والسيدات، وعموم العالم)، وتبلغ قيمة الجائزة المالية لكل شوط 42,000 جنيه إسترليني.

ويقود فريق بريطانيا الفارس آدم كيربي، الفائز بسباق ديربي أبسوم، وتعد هذه المشاركة الثانية له في الحدث، إلى جانب الفارس البارز جيمس دويل، الذي يسجل ظهوره الثالث في المنافسة بعد تتويجه في 2012 و2013، والفارس سيرن فالون، أحد الفائزين بسباقات رويال أسكوت، الذي ارتبط اسمه بجواد الدرجة الأولى «أوكستيد»، ويطمح فالون من خلال مشاركته الأولى إلى السير على خطى عائلته العريقة في الفروسية، بعد أن تُوج والده كيرين بجائزة سرج اليستار هاجيس الفضي في 2003، وكان ضمن الفرق الفائزة بسباقات 2001 و2002.

ويضم فريق فرسان إيرلندا، جو فانينغ، الفائز بسباق (أسكوت غولد كاب) هذا العام، والنجم الصاعد ديفيد إدغان، وتايغ أوشيا، الفارس المتألق في الإمارات، والذي حقق 600 فوز.

وتستعد هايلي تيرنر، أنجح فارسة في تاريخ سباقات الخيول البريطانية، لقيادة فريق السيدات، ويضم فريقها أيضاً الفرنسية ميكائيلا ميتشل، والاسكتلندية نيكولا كوري.

ويقود الفارس شين ليفي فريق عموم العالم، الذي يضم في صفوفه أيضاً كيفن ستوت، وكذلك الفارس الإيطالي أندريا أتزيني.

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