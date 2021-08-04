«اريون» بطل محطة بلجيكا لكأس رئيس الدولة للخيول العربية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توج المهر «اريون» بلقب المحطة البلجيكية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي تقام ضمن سلسلة سباقات النسخة الـ 28 في خامس محطاتها، والتي أقيمت أول من أمس، بمضمار ولينغتون في اوستند، بلجيكا، لتواصل الكأس الغالية نجاحاتها ومكانتها الريادية في سباقات الخيل العالمية.

وأقيم الحدث برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، دعماً لإعلاء الخيل العربي الأصيل وتعزيز مكانته في المضامير العالمية بما يتماشى مع نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وذلك تحت مظلة اللجنة العليا المنظمة برئاسة مطر سهيل اليبهوني، وبإشراف عام من فيصل الرحماني، في ظل التنسيق والتعاون مع جمعية سباقات الخيول العربية في بلجيكا.

ونجح البطل «ابن داحس» والذي يعود لهيف القحطاني ويشرف على تدريبه مي برنارد ويقوده الفارس المميز ايكيم جيان برنارد من اقتناص لقب الكأس الغالية برغم عدم ترشيحه لحصاد المرتبة الأولى في السباق، ليخالف التوقعات ويحقق المفاجأة في المحطة البلجيكية.

تتويج

توج الفائزين في ختام السباق، فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي ونيل إبراهام عضو فريق العمل.

من جهته، عبّر فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، عن فخره بالنجاحات والمكتسبات الكبيرة التي حملتها المحطة البلجيكية الخامسة في سلسلة السباقات والتي تمثل دافعاً كبيراً لمضاعفة التميز والتقدم بمسيرة الحدث، وقال:

«إن المشاركة القوية لنخبة الخيول انعكست بشكل مباشر على المنافسة المحتدمة والصراع المثير الذي جمعهم من أجل الظفر بلقب الكأس الغالية، الأمر الذي يدل على أهمية الحدث بالنسبة لملاك الخيول والمربين في أوروبا وحرصهم الكبير على تسجيل مشاركتهم وحضورهم القوي والتنافس إلى جانب الأبطال، ليترجم رسالة الحدث في تحفيز وتشجيع عموم الملاك لرعاية الخيل العربي بجميع دول العالم».

وأضاف: «سعداء بالنتائج الإيجابية للسباق والحضور الجماهيري الكبير، ما يمثل امتداداً لنجاحات المحطات وانعكاساً مهماً للتفاعل المميز لقطاع الخيل العربي مع الكأس الغالية في كل مضامير العالم، ليرسخ المزيد من الإنجازات للمسيرة التاريخية للحدث».

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