«المفجر» بطل كأس الوثبة ستاليونز

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توج المهر «المفجر» للشقب ريسنج بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز «بري اركا» البالغة جائزته 14,000 يورو، والذي أقيم أول من أمس، بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سلسلة سباقات الوثبة، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ضمن استراتيجية المهرجان بدعم الملاك والمربين على الساحتين المحلية والعالمية.

وأكد «المفجر» بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد وقيادة جاري سانشيز حسن ترشيحه في السباق البالغ طوله 1600 متر، والذي اجتذب 8 خيول في سن أربع سنوات فقط، تنافست بقوة خاصة في عمق المستقيم.

وانفرد «المفجر» بالصدارة في آخر 200 متر، وسط مطاردة قوية من وصيفته «كوينز هلا» للشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني، وانتهى الصراع بتقدم البطل بفارق طولين.

وسجل البطل زمناً وقدره 1:52:13 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث المهر «نمرود»، لإسطبلات شادويل بفرنسا، بإشراف المدرب دايمين فاتريجانت، وقيادة الفارس مايكل فورست.

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