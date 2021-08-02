14 خيلاً في المحطة البلجيكية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية اليوم

المصدر: أوستند - البيان الرياضي

تستضيف بلجيكا اليوم المحطة الخامسة ضمن سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ28 وتقام في مضمار ولينغتون بمدينة اوستند، بمشاركة 14 خيلاً من نخبة الخيل العربية في لقاء التحدي المهم الذي يعكس مكانة الحدث وقيمته العالمية، حيث تلتقي أفضل مرابط الخيل العربية في بلجيكا وأوروبا بصفة عامة، في السباق الذي يقام لمسافة 2000 متر ضمن الفئة الثالثة للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق.وتقام الكأس الغالية برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، امتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في تشجيع ورعاية الخيل العربي الأصيل.

التحدي المثير

ويشهد سباق بلجيكا التحدي المثير الذي يتجدد بين أبطال السباق الأغلى ،جوهرة تاج زايد البالغة جائزته 5 ملايين درهم، ويجمع سباق اليوم بين بطل نسخة 2019 ،«مشهور الخالدية» لـ «عذبه للسباقات»، وبطل نسخة 2020 الجواد «ميسي» لكيرسميكرز تيمو، ويقود «مشهور الخالدية» أدري دي فريس بإشراف كولينجتون، ويقود «ميسي»، ويليام مونجل بإشراف كيرسما.

وأكد مطر اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية أهمية المحطة البلجيكية ، مشيداً بالدعم الكبيرالذي تلقاه الكأس الغالية من القيادة الرشيدة لتنظيم الكثير من السباقات المميزة في أعرق المضامير الأوروبية والعالمية. وقال: المحطة البلجيكية تمثل صورة نموذجية لمتانة العلاقات مع بلجيكا ويدل على المكانة العالمية للدولة في ظل دعم القيادة الرشيدة لكل أوجه التعاون مع دول العالم، مشيراً إلى أن تنظيم السباق للعام السادس توالياً وسط مشاركة كبيرة من نخبة الخيول العربية، يعكس قيمة الحدث وسمعته العالمية.

وأشاد فيصل الرحماني مشرف سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية بحجم المشاركة المميزة في المحطة البلجيكية واعتبرها صورة نموذجية لتفاعل مميز من قطاع الخيل العالمي بما يترجم رسالة الحدث، وقال: الوصول لهذه المرحلة المتقدمة جاء بفضل رؤية ثاقبة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان صاحب الدور الريادي في نجاح سباقاتنا العالمية، بفضل توجيهاته المستمرة لتقديم أفضل السباقات والحوافز للملاك والمربين بدول العالم للاهتمام بالخيل العربي.

عراقة

يشارك في السباق أعرق الخيول العربية التي تمثل المرابط البلجيكية والأوروبية ومنها : «أفجان» و«أيمن» للمالكة والمدربة ماريا هاجمان ، و«فريدي باي» للمالك والمدرب زوتيليف، و«الوادي» لجونيور سبييد و«آريون» لهيف القحطاني، و«جوت دي لاجارد» لهيرستوف و«فروم كاساك» للمالك ديركسي روان، و«آلبان» ليوردانوف إيفان و«مرجان» لـ «الشقب ريسينج» ، و«بيكاسو» للمالك اس بي ام ريسينج ، و«بيان عذبه» للمالك «عذبه للسباقات»، و«لاميت شامل» للمالك وليد بن زايد.

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