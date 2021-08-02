«إسنشيال كوالتي» لجودلفين بطل «جيم داندي ستيكس» في أمريكا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ظفر «إسنشيال كوالتي» لجودلفين، بلقب «جيم داندي ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية»، الذي أقيم على مضمار «سراتوغا» بالولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الفارس لوي سايز وإشراف المدرب براد كوكس، مسجلاً زمناً قدره 1.49.92 دقيقة، وبفارق نصف الطول عن «كيب ماين مايند»، بقيادة الفارس جويل روزاريو وإشراف المدرب روبرتينو ديودورو، وحل ثالثاً «ماسكيباراد»، بقيادة الفارس ميغيل مينا وإشراف المدرب ألبرت ستال جونيور.

وبهذه النتيجة، يكون «إسنشيال كوالتي» قد وصل إلى انتصاره السابع، من أصل 8 مشاركات في مسيرته التي بدأت العام الماضي.

خطة

وتقدم المدرب براد كوكس، بخالص الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعم ومتابعة سموه المستمرة لفريق جودلفين في أمريكا، وقال: خاض «إسنشيال كوالتي» معركة حقيقية في المسار المستقيم، وقدّم الوصيف أداءً قوياً، بعد أن تسلل إلى الجهة الداخلية، ونجح في تعويض لحظات مقلقة في المسار، غير أن «إسنشيال كوالتي» أظهر قلب جواد بطل، ووجب عليه الدخول في مواجهة والخروج منها ظافراً، وبدا أنه ركض في مسار بعيد للغاية في كل المنعطفين، وربما ركض مسافة تصل إلى ميل وربع الميل، بالنظر إلى المسافة الإضافية التي قطعها، وأشعر باعتزاز تجاه المجهود الذي بذله، إنه جواد سباقات، ويحاول تقديم كل ما عنده.

وأضاف: سيتم تجهيز البطل للمشاركة في سباق «ترافرز» في أمريكا، أواخر الشهر الحالي.

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