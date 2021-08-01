«خطير الخالدية» يخطف أضواء كأس الوثبة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

خطف الجواد «خطير الخالدية» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني،بقيادة جاري سانشيز الأضواء في سباق كأس الوثبة ستاليونز «بري بوركيجاري»، بمضمار مونت دو مارسان الفرنسي، والتي تبلغ جائزته 20.000 يورو، ويقام برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وقطع الجواد مسافة 1600 متر في 1:46:50 دقيقة، محققاً المركز الأول بفارق عنق عن رفيق إسطبله «أمير دو سوليل».وتقام سباقات الوثبة ستاليونز، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم ملاك ومربي الخيول العربية بالعالم.

من جهة أخرى يبحث «نمرود» لإسطبلات شادويل ،وعلى مضمار لا تست دو بوش عن لقب كأس الوثبة ستاليونز بري اركا البالغ جائزته 14.000 يورو.

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