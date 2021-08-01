المنصوري يتألق في سباقات القدرة الأوروبية

المصدر: متابعة - علي الظاهري

واصل الفارس أحمد المنصوري تألقه في سباقات القدرة والتحمل الأوروبية،وتوج بلقب السباق الذي أقيم في منطقة جوليانجس في فرنسا لمسافة 160 كلم، ممتطياً صهوة «نهار شباب» لإسطبلات M7 بإشراف المدرب محمد السبوسي مسجلاً 9.06.10 ساعات، وجاءت في المركز الثاني الفرنسية جوليا مونتاني.

من جهة أخرى، حققت إسطبلات FS أمس وصافة سباق 120 كلم الذي أقيم في المنطقة ذاتها، عن طريق الفارسة الفرنسية آني لايز على صهوة «فينغاتين داكوا». الجدير بالذكر أن المنصوري توج مؤخراً بالمركز الأول في سباق القدرة في كاستيلون بفرنسا ولقب سباق الشباب والناشئين في كومبيان الفرنسية.

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