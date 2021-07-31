«وندرفول تونايت» نجمة «ليلي لانجتري ستيكس» في ختام مهرجان «جلوريوس جودوود»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ظفرت «وندرفول تونايت» بلقب نجمة «ليلي لانجتري ستيكس» لمسافة 2800 متر «الفئة الثانية» المخصص للمهرات والأفراس في ختام مهرجان «جلوريوس جودوود» والذي أقيم على مضمار «جودوود» بإنجلترا اليوم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب ديفيد مينويزييه، مسجلة زمناً قدره 3.13.05 دقيقة وبفارق طولين عن «ترايبل كرافت» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ.

وحلت في المركز الثالث «البافلورة» بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب رالف بيكيت.

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