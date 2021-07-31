«بطاش» الأسطوري يعتزل عالم سباقات الخيل

المصدر: دبي - خالد المهيري

أعلنت إسطبلات «شادويل»، اليوم، عن اعتزال نجم السرعة الأسطوري «بطاش»، صاحب الإنجازات القوية في السباقات الأوروبية.

وجاء قرار الاعتزال، عقب النتائج المتواضعة التي قدمها «بطاش» هذا الموسم، والتي كان آخرها، عدم احتفاظه بلقب «كينغ جورج ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية»، والذي أقيم ضمن مهرجان «جلوريوس جودوود»، يوم أمس، على مضمار «جودوود» بإنجلترا.

رحلة

وعبّر المدرب شارلز هيلز عن فخره واعتزازه بتدريب هذا البطل الأسطوري، قائلاً: (لقد كانت رحلة عظيمة، حققنا معاً عدداً كبيراً من الإنجازات والانتصارات، شكراً «بطاش» على كل شيء، وكذلك الشكر موصول إلى فريق العمل، الذين ساهموا في إنجاح رحلتنا الكبيرة في سباقات الخيول).

تاريخ طويل

الجدير بالذكر، أن «بطاش» ولد عام 2014، وحقق الفوز عام 2016، في أول مشاركة له على المضامير الإنجليزية، وكانت هذه البداية لـ 13 انتصاراً قوياً في سباقات السرعة، أبرزها تحقيقه لقب «كينغ جورج ستيكس» في مهرجان «جلورياس جودوود» 4 مرات على التوالي، ابتداء من عام 2017 «كينغز ستاند ستيكس»، في مهرجان «رويال آسكوت» العام الماضي.

ونظراً للإنجازات التي حققها البطل «بطاش»، نال لقب جائزة السرعة في حفل جوائز كارتييه الأوروبية للسباقات العام الماضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز