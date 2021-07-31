ثلاثية إماراتية مثيرة في رابع أيام مهرجان «جلوريوس جودوود»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

حققت خيول الإمارات ثلاثية في رابع أيام مهرجان «جلوريوس جودوود»، الذي أقيم على مضمار«جودوود» بإنجلترا يوم أمس.

ثوروبريد ستيكس

جاء أول الانتصارات الإماراتية في الأمسية عبر «بعيد» لـ «شادويل» الذي ظفر بلقب الشوط الثاني «ثوروبريد ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس مسجلاً زمناً قدره 1.41.20 دقيقة وبفارق 6 أطوال ونصف الطول عن «الدراما» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان.

وحل ثالثاً «تاسمان بيي» بقيادة الفارس ديفيد بروبرت وإشراف المدرب السير مارك تود.

وقال المدرب وليام هجاس: (أنا منبهر بهذا الفوز، لأني لم أكن واثقاً بسبب حالة الأرضية، لكنه في كل مرة يشارك فيها يظهر مستوى جديداً من البراعة).

وبهذه النتيجة يكون «بعيد» قد حقق انتصاره الرابع على التوالي بلا هزيمة، والأول في السباقات الفئوية، كما تشير التوقعات إلى أن تصنيف البطل سوف يرتفع من 119 إلى ما يقارب 125 ضمن قائمة الخيول الأعلى تصنيفاً.

الشوط الثالث

أضاف «ميداني» لـ «شادويل» الانتصار الثاني باقتناصه لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس مسجلاً زمناً قدره 1.40.49 دقيقة طول وثلاثة أرباع الطول عن «رهوسكولين» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب ديفيد أوميرا.

وجاء في المركز الثالث «إسكوبار» بقيادة الفارس جايسون واتسون وإشراف المدرب ديفيد أوميرا.

جلوريوس ستيكس

اختتم «باشن آند غلوري» لجودلفين الانتصارات الإماراتية بتتويجه بطلاً للشوط الخامس «جلوريوس ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 2.41.61 دقيقة وبفارق رقبة عن «نيوكن جلين» بقيادة الفارس بول مولرينان وإشراف المدرب جيم جولدي.

وجاء في المركز الثالث «فوكس تيل» بقيادة الفارس ديفيد بروبرت وإشراف المدرب أندرو بالدينج.

وقال المدرب سعيد بن سرور: (لقد تحسن في آخر ثلاث مشاركات له، قبل السباق لم أكن متأكداً بشأن الأرضية، لكنه تعامل معها بشكل جيد، وجهتنا الآن سباق «بادن بادن» للفئة الأولى بألمانيا في سبتمبر المقبل، لقد كان دائماً جواداً مميزاً رغم تعرضه لمشاكل صغيرة عرقلته لبعض الوقت).

كينج جورج

وفي باقي أشوط الأمسية، اقتنصت «سويسا» لقب شوط «كينج جورج ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب فرانسوا روهوت مسجلة زمناً قدره 59.35 ثانية وبفارق 3 أطوال عن «دراجون سيمبول» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب آرشي واتسون.

وحلت ثالثاً «جلاس سليبرز» بقيادة الفارس توم ايفز وإشراف المدرب كيفن ريان.

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