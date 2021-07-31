«ليلي لانجتري ستيكس» يختتم سباقات المهرجان اليوم

المصدر: (متابعة - خالد المهيري)

يختتم اليوم مهرجان «جلوريوس جودوود» على مضمار «جودوود» بإنجلترا، إذ ستكون الأنظار متجه نحو شوط «ليلي لانجتري ستيكس» لمسافة 2800 متر «الفئة الثانية» المخصص للمهرات والأفراس.

وتتجه بوصلة الترشيحات نحو «وندرفول تونايت» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب ديفيد مينويزييه، فيما يمثل الإمارات في هذا الشوط «جولدن باس» للدكتور علي رضا بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب هوغو بالمر.

الشوط الأول

وستكون بداية المشاركات الإماراتية في الشوط الأول لمسافة 1400 متر 11 خيلاً أبرزها «كوينتيلوس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «ريد ميراج» لسعيد سهيل بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب مارك جونستون.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث لمسافة 2800 متر 14 خيلاً أبرزها «عادي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، «ماي فرانكل» لسعيد سهيل بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت، «ذا تريدر» لعلي سعيد بالحب بقيادة الفارس جو فانينغ وإشراف المدرب مارك جونستون.

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس لمسافة 1200 متر 28 خيلاً أبرزها «ديزرت سفاري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جو فانينغ وإشراف المدرب مارك جونستون، «متجلى» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب شارلز هيلز، «سمرقند» لحمد راشد بن غدير بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب ديفيد أوميرا، «مراس» لسالم بالعبيدة بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب مارك جونستون.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس لمسافة 1400 متر مشاركة 15 خيلاً أبرزها «خنجر» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس، فيما يشارك في الشوط السابع والختامي لمسافة 1800 متر 18 خيلاً أبرزها «أوفر رايت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جوني بيت وإشراف المدرب مارك جونستون، «دريم وذ مي» لسعيد سهيل بقيادة الفارس أندرو بريسلين وإشراف المدرب مارك جونستون.

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