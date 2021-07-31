«اسنشيال كوالتي» لجودلفين يخوض تحدي «جيم داندي ستيكس» في أمريكا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

يشارك «اسنشيال كوالتي» لجودلفين في «جيم داندي ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية» الذي سيقام فجر الأحد على مضمار «سراتوغا» بالولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الفارس لوي سايز وإشراف المدرب براد كوكس.

وقال جيمي بيل، رئيس جودلفين بالولايات المتحدة: «لا يبدو أن «اسنشيال كوالتي» تعرض لنكسة خلال التدريب، وهكذا كان الحال بالتأكيد منذ سباق بيلمونت وحتى نهاية الأسبوع، ظل الجواد يتدرب بالأسلوب نفسه الذي يريده المدرب كوكس، وهو حصان يبدو دائماً جاهزاً للمنافسة، وهو جواد خالٍ من التعقيدات، ومسيرته خالية من الصعود والهبوط تقريباً».

وأضاف: «حينما تخوض سباقات مثل «هاسكيل»، و«جيم داندي»، و«ترافرز»، فإنك تتحدث عن أفضل خيول السنوات الثلاث في البلاد، وهناك قدر يسير من سوء الطالع بتسمية هذا السباق تحضيرياً لسباق «ترافرز»، ولكنه سباق نتجه إليه برغبة مؤكدة ولا نقبل تبادل الحظوظ مع أي مشارك».

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