«آر بي لارا» بطلة كأس الوثبة في تكساس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تفوقت المهرة «آر بي لارا» لمزرعة روز بروك، أول من أمس على كوكبة من الخيول القوية في سباق كأس الوثبة ستاليونز، لمسافة السباق 1200 متر بمضمار هيوستون بارك الرملي، في ولاية تكساس الأمريكية، الذي أقيم برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وحققت المركز الاول بإشراف سيزار جوفيا، وقيادة ارنستو فالديز خيمنيزفي 1:20:91 دقيقة بفارق 2.75 طول عن «هاي منتننس» لثندر جونسون، وقيادة سي رودريجو وجاء في المركز الثالث الجواد «لابكوس بونس» بإشراف المدرب ثندر جونسون، وقيادة فيكتور جيليس.

ويقام المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية، على الساحتين المحلية والعالمية.

ونافس على اللقب 13 خيلاً، في سن ثلاث سنوات فما فوق، وبلغت جائزته 13.000 دولار،.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، والمسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز