عين «بطاش» لـ«شادويل» على «النجمة الخامسة» اليوم

المصدر: (دبي - خالد المهيري )

تتواصل الإثارة في رابع أيام مهرجان «جلوريوس جودوود»، الذي يقام على مضمار«جودوود» بإنجلترا، بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية.

ومن أبرز سباقات اليوم، شوط «كينج جورج ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية»، بمشاركة 13 خيلاً، يتقدمهم بطل النسخة الماضية «بطاش» لـ «شادويل»، الذي يطمح لتحقيق لقب السباق للمرة الخامسة على التوالي، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب شارلز هيلز.

كما يمثل الإمارات في هذا الشوط «جود إيفورت» لعبد الله المنصوري، بقيادة الفارس راي داوسن وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

جلوريوس ستيكس

يشهد شوط «جلوريوس ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة»، مشاركة 9 خيول، أبرزها «باشن آند غلوري» لجودلفين، بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «وذ آوت أ فايت» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، وبطل النسخة الماضية «بابلو إسكوبار» لحسين العباس لوتاه، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب وليام هاجس.

ثوروبريد ستيكس

يشارك شوط «ثوروبريد ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة»، 8 خيول، أبرزها «بعيد» لـ «شادويل»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس، «الدراما» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان.

المشاركات الإماراتية

وستكون الخيول الإماراتية حاضرة في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، أبرزها «باث أوف ثندر» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «بدوينز ستوري» لجودلفين أيضاً، بقيادة الفارس راي داوسن وإشراف المدرب سعيد بن سرور، «ميداني» لـ «شادويل»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس، «قادر» لـ «شادويل»أيضا بقيادة الفارس ببن كيرتس وإشراف المدرب مارك جونستون.

كما سيشارك «جدلان» لـ «شادويل»، في شوط السادس لمسافة 1200 متر، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب مارك جونستون، فيما يشهد الشوط السابع لمسافة 2200 متر، مشاركة 14 خيلاً، أبرزها «مارجنج آرمي» لجودلفين، بقيادة الفارس راي داوسن وإشراف المدرب سعيد بن سرور، «تريبل آرت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس بن كورتيس وإشراف المدرب مارك جونستون.

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