«ليدي بوثورب» بطلة «ناسو ستيكس» في ثالث أيام «جلوريوس جودوود»

المصدر: (دبي - خالد المهيري )

ظفرت «ليدي بوثورب» بلقب «ناسو ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، والمخصص للمهرات والأفراس في ثالث أيام «جلوريوس جودوود» الذي أقيم على مضمار «جودوود» بإنجلترا يوم أمس، بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدرب وليام جارفيس مسجلة زمناً قدره 2.08.94 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «زيادة» لـ«شادويل»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان.

وحلت في المركز الثالث «جوان أوف آرك»، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

الشوط الأول

كما شهدت الأمسية تألق «قادر» لـ«شادويل» الذي حقق لقب الشوط الأول لمسافة 2000 متر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب مارك جونستون، مسجلاً زمناً قدره 2.07.89 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن «الفاضل» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان.

وجاء في المركز الثالث «إيريون باور» بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.

ريتشموند ستيكس

اقتنص «آيسامتريك» لقب شوط «ريتشموند ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس مارتن هارلي وإشراف المدرب آلان كينج، مسجلاً زمناً قدره 1.14.31 دقيقة وبفارق نصف طول عن «هونان» لـ«المحمدية للسباقات» بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب ريتشارد فاهي.

وحل ثالثاً «جباس» لجاسم بن علي العطية بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

جوردون ستيكس

حقق «أوتمان إمبير» لقب شوط «جوردون ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب جوني مرتاغ مسجلاً زمناً قدره 2.40.21 دقيقة وبفارق نصف طول عن «سير لوكان» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

وجاء في المركز الثالث «ثرد رالم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان.

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