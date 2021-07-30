شارلز هيلز: أثق بقدرات «بطاش»

عبر المدرب شارلز هيلز عن ثقته الكاملة في أن يحقق «بطاش» لـ«شادويل»، لقب سباق «كينج جورج ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية» للمرة الخامسة على التوالي اليوم.

(دبي - خالد المهيري )

وقال شارلز هيلز: (نحن محظوظون للغاية بهذا البطل الكبير، لقد أصبح جزءاً من حياتنا على مدار السنوات الماضية، ونحن سعداء بالأداء الذي قدمه خلال تلك الفترة).

وأضاف: (لقد خاض سباقاً جيداً في آسكوت على الرغم من حلوله في المركز الرابع، إلا أنه جاهز، والبطل مازال يحب المنافسة في السباقات، وهذا ما نسعى لتحقيقه في سباق اليوم).

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