«زيادة» لـ«شادويل» تطمح إلى التألّق في مضمار جودوود الإنجليزي اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

تتواصل اليوم سباقات مهرجان «جلوريوس جودوود»، الذي يقام على مضمار«جودوود» بإنجلترا، بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية.

وستكون الأنظار متجه نحو الشوط الرابع «ناسو ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، والمخصص للمهرات والأفراس، إذ تتجه بوصلة الترشيحات نحو «أودريا»، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب جيمس فانشو، و«جوان أوف آرك»، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

وتمثل الإمارات في هذا الشوط «زيادة» لـ «شادويل»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان.

ريتشموند ستيكس

يشهد شوط «ريتشموند ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية»، مشاركة 7 خيول، أبرزها «بيرفكت باور» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس بول هانغان وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، «كاتورا» لسعيد بن محمد القاسمي، بقيادة الفارس آدم كيربي وإشراف المدرب كليف كوكس.

جوردون ستيكس

يشارك في شوط «جوردون ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة»، 8 خيول، أبرزها «يبير» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «ثرد رالم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، «يوث سبيريت» لأحمد الشيخ، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب أندرو بالدينغ.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول لمسافة 2000 متر، مشاركة 12 خيلاً، أبرزها «فورست فالكون» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس فراني نورتون وإشراف المدرب مارك جونستون، وثلاثي إسطبلات «شادويل»، وهم «الفاضل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان، «تراشق» بقيادة الفارس ليام جونز وإشراف المدرب وليام هاجس، «قادر» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب مارك جونستون.

كما يشارك في الشوط أيضاً «كينج فرانكل» لمحمد بالعبيدة، بقيادة الفارس جو فانينغ وإشراف المدرب مارك جونستون، «مستر إكسلنسي» لحسين العباس لوتاه، بقيادة الفارس هولي دويل وإشراف المدرب مارك جونستون، «فاست ستبس» لسعيد سهيل، بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، 15 خيلاً، أبرزها «روباستا» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ، فيما يشهد الشوط السادس لمسافة 1400 متر، مشاركة 18 مهرة، أبرزها «برازيلين بيتش» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس بن كيرتس وإشراف المدرب مارك جونستون، «فينتج فاشن» المملوك أيضاً لسموه، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب مارك جونستون، «كينجدوم جيرل» لسيف علي الكتبي، بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب وليام نايت.

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