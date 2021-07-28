«الكحول فري» تقتنص «ساسكس ستيكس» في ثاني أيام «جلوريوس جودوود»

المصدر: دبي - خالد المهيري

توجت «الكحول فري» بلقب «ساسكس ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» في ثاني أيام «جلوريوس جودوود» الذي أقيم على مضمار «جودوود» بإنجلترا اليوم، بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ مسجلة زمناً قدره 1.42.83 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع عن «بويتيك فلير» بقيادة الفارس كيفن مانينغ وإشراف المدرب جيم بولجر.

وحلت في المركز الثالث «سنو لانترن» بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

وقال الفارس أوشين ميرفي: «هذه المهرة موهوبة جداً وقوية، ونتائجها وفوزها في آسكوت يؤكدان ذلك، دخلت سباق اليوم وأنا مكتمل الثقة فيها، وكان فوزها مبهراً ورغم قوة السباق إلا أنها كانت الأفضل».

الجدير بالذكر أن السباق شهد تفوق خيول عمر الـ 3 سنوات التي احتلت المراكز الثلاثة الأولى، كسرت بذلك هيمنة الخيول الأكبر سناً التي سيطرت على هذا السباق لسنوات طويلة.

إنترناشونال ستيكس

حققت «ليدي برينسيس» لخليفة بن شعيل الكواري لقب «إنترناشونال ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» والمخصص للخيول العربية الأصيلة بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب توماس فورسي مسجلة زمناً قدره 1.50.94 دقيقة وبفارق 3 أطوال عن «إبراز» للشيخة ريم بنت محمد بن خليفة آل ثاني بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب جوليان سمارت.

وجاء في المركز الثالث «طيف» للشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني بقيادة الفارس رونان توماس وإشراف المدرب توماس فورسي.

أوك تري

ظفرت «لاست امباير» بلقب «أوك تري ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب كيفين ريان مسجلة زمناً قدره 1.30.77 دقيقة وبفارق نصف طول عن «أوناسيس» بقيادة الفارسة هايلي تيرنر وإشراف المدرب تشارلي فيلوز.

وجاءت ثالثاً «هايفيلد برينسيس» بقيادة الفارس جايسون هارت وإشراف المدرب جون كوين.

مولكومب ستيكس

حقق «أرمور» لـ«الشقب ريسنج» لقب «مولكومب ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب ريتشارد هانون مسجلاً زمناً قدره 59.26 ثانية وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن «فيربي» بقيادة الفارس باتريك جيمس ماكدونالد وإشراف المدرب إدوارد بيثيل.

وحل ثالثاً «بوني» بقيادة الفارس كيفن ستوت وإشراف المدرب كيفين ريان.

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