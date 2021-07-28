«ماجوي» بطلة كأس الوثبة ستاليونز

المصدر: لاتست - البيان الرياضي

توجت المهرة «ماجوي دو فورجيه» بطلة لسباق كأس الوثبة ستاليونز «بري منجالي دالبريه» البالغة جائزته 16,000 يورو، والذي أقيم أول من أمس بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سلسلة سباقات الوثبة، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ضمن استراتيجية المهرجان بدعم الملاك والمربين على الساحتين المحلية والعالمية.

واجتذب السباق البالغ طوله 1900 متر، 13 خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط، وسجلت الخيول انطلاقة قوية وضاعفت من سرعتها في آخر 200 متر، قبل أن يدخل ثنائي المقدمة في صراع مثير انتهى بتقدم البطلة «ماجوي دو فورجيه» بفارق طولين عن «موندا»، بينما جاءت في المركز الثالث المهرة «حليوة»، بإشراف المدرب فرانسوا روهات، وقيادة الفارس فالنتين سيجوي.

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