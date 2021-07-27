ثنائية إماراتية في افتتاح مهرجان «جلوريوس جودوود»

المصدر: دبي - خالد المهيري

حققت خيول الإمارات ثنائية في افتتاح مهرجان «جلوريوس جودوود» الذي أقيم اليوم على مضمار «جودوود» بإنجلترا.

وجاء الانتصار الأول عبر «أنغام» لـ«شادويل» التي توجت بلقب الشوط السابع لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب ريتشارد هانون مسجلة زمناً قدره 1.48.21 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «زويليلا» لـ«الشقب ريسنج» بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

الشوط الثامن

وأضافت «لوفلي بريز» للدكتور علي رضا الانتصار الثاني لخيول الإمارات باقتناصها لقب الشوط الثامن لمسافة 1200 متر بقيادة وليام بيوك وإشراف المدرب هوغو بالمر مسجلة زمناً قدره 1.13.83 دقيقة، وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «كريزي لاك» بقيادة الفارس جون إيجن وإشراف المدرب رود ميلمان.

جودوود كب

وفي باقي أشواط الأمسية، توج «تروشان» بلقب «جودوود كب ستيكس» لمسافة 3200 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب آلان كينج مسجلاً زمناً قدره 3.37.05 دقائق، وبفارق 3 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «آوي هي جوس» لخليفة سعيد سليمان بقيادة جيم كراولي وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

وبهذه النتيجة يكون المدرب آلان كينج قد حقق لقبه الأول في سباقات الفئة الأولى، فيما شهدت الأمسية تألق الفارسة هولي دويل التي حققت ثلاثية أبرزها فوزها بثاني ألقابها في الفئة الأولى عبر شوط «جودوود كب ستيكس»، بالإضافة إلى تحقيقها لقبي الشوط الخامس والسادس.

وكانت الترشيحات قد صبت نحو البطل «تروشان» عقب الإعلان عن انسحاب المرشح الأول وبطل النسخة الماضية «ستراديفيرياس» بسبب تأثر أرضية المضمار بالظروف الجوية التي مرت بها منطقة السباق يومي الأحد والاثنين.

لينوكس ستيكس

واقتنص «كينروس» لقب «لينوكس ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب رالف بيكيت، مسجلاً زمناً قدره 1.31.02 دقيقة، وبفارق رقبة عن «كرييتيف فورس» لجودلفين بقيادة جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

فينتج ستيكس

حقق «آنجل بلو» لقب «فينتج ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري وإشراف المدرب رالف بيكيت مسجلاً زمناً قدره 1.32.85 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول «بيركشير شادو» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ.

اليوم الثاني

وستتواصل الإثارة غداً في اليوم الثاني للمهرجان، إذ سوف تكون الأنظار متجهة نحو شوط «ساسكس ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» بمشاركة 10 خيول أبرزها المرشح الأول «بويتيك فلير» الذي يسعى لمواصلة تألقه هذا الموسم عقب الفوز بلقب الـ«2000 جينيز الإنجليزي» و«سانت جيمس بالاس ستيكس» بقيادة الفارس كيفن مانينغ وإشراف المدرب جيم بولجر، إلا أن المهمة ستكون صعبة مع مشاركة كل من «الكحول فري» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ، و«سنو لانترن» بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

ويمثل الإمارات في هذا الشوط «سنشري دريم» لعبد الله بالحب بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

المشاركة الإماراتية

وستكون بداية المشاركة الإماراتية من الشوط الأول لمسافة 2400 متر بمشاركة 13 خيلاً أبرزها «سيسكاني» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«جايس ذا دولار» لسعيد سهيل بقيادة الفارس فراني نورتون وإشراف المدرب مارك جونستون.

كما تشارك «بيرسي برايد» لسيف علي الكتبي في الشوط السادس لمسافة 2000 متر بقيادة الفارس لوك موريس وإشراف المدرب وليام نايت، فيما سيشهد الشوط السابع لمسافة 1400 متر مشاركة كل من «كورفير» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، و«كينجز نايت» لزياد كلداري بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدرب تشارلز هيلز.

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