خيول الإمارات في مهرجان «جلوريوس جودوود» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق اليوم مهرجان «جلوريوس جودوود» الذي يقام على مضمار«جودوود» بإنجلترا ويستمر حتى31 الجاري بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية، وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع الرئيسي «جودوود كب ستيكس» لمسافة 3200 متر «الفئة الأولى» وبمشاركة 11 خيلاً أبرزها بطل النسخة الماضية «ستراديفيرياس» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي غوسدن.

ويمثل الإمارات في هذا الشوط «آوي هي جوس» لخليفة سعيد سليمان بقيادة جيم كراولي وإشراف المدرب إسماعيل محمد، «نايف رود» لمحمد بالعبيدة بقيادة أندريا أتزيني وإشراف المدرب مارك جونستون.

لينوكس ستيكس

ويشهد الشوط الثالث «لينوكس ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية» مشاركة 14 خيلاً أبرزها بطل النسخة الماضية «سبيس بلوز» لجودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «كرييتيف فورس» لجودلفين أيضا بقيادة جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «خزام» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان، «برنس إيجي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان.

الشوط الأول

وستكون بداية المشاركة الإماراتية من الشوط الأول لمسافة 2000 متر بمشاركة 18 خيلاً، أبرزها «ميداني» لـ «شادويل» بقيادة جيم كراولي وإشراف المدرب مارك جونستون، «هاروفيان» لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي غوسدن، «سكاي ديفندر» لحمد راشد بن غدير بقيادة فراني نورتون وإشراف المدرب مارك جونستون، «دريم وذ مي» لسعيد سهيل بقيادة جو فانينغ وإشراف المدرب مارك جونستون

الشوط الخامس

ويشارك في الشوط الخامس لمسافة 1000 متر 17 خيلاً أبرزها «ديزرت سفاري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة جو فانينغ وإشراف المدرب مارك جونستون، «روايات» لـ «شادويل» بقيادة جون إيجان وإشراف المدرب تشارلز هيلز.

الشوط السادس

ويشهد الشوط السادس لمسافة 1200 متر مشاركة 10 خيول أبرزها «حرب» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب مارك جونستون، فيما تشارك 11 مهرة في الشوط السابع لمسافة 1600 متر أبرزها «أنغام» لـ «شادويل» بقيادة جيم كراولي وإشراف المدرب ريتشارد هانون، «ركنة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة جيمس دويل وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

ويقام الشوط الثامن لمسافة 1200 متر بمشاركة 9 مهرات أبرزها «مجثم» لـ «شادويل» بقيادة هولي دويل وإشراف المدرب تشارلز هيلز، «لوفلي بريز» للدكتور علي رضا بقيادة وليام بيوك وإشراف المدرب هوغو بالمر.

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