المنصوري يهدي M7 لقباً جديداً في فرنسا

المصدر: متابعة - علي الظاهري

أهدى الفارس فارس المنصوري لقب سباق القدرة الذي أقيم في كاستيلون جنوب غربي فرنسا، إلى اسطبلات M7 ونجح المنصوري في انتزاع المركز الأول في المنافسة التي امتدت لمسافة 120 كلم بعد أن حافظ على مركزه الثاني في أول مرحلتين وانفرد بالصدارة في آخر مرحلتين على صهوة «اس دبليو ديو» لاسطبلات M7 للقدرة تحت إشراف المدرب محمد السبوسي، مسجلاً زمناً قدره 7.0256 ساعات.

واحتلت المركز الثاني الإسبانية سيلفيا التيميراس على صهوة «دجيرك» ، وجاءت في المركز الثالث الفارسة الفرنسية مارياني هيليز على صهوة «دجاليني إل شامار» . ويعد اللقب هو الثاني في رصيد اسطبلات M7 خلال أسبوع واحد فقط بعد فوز سيف بالجافلة بلقب سباق القدرة أول من أمس في فرنسا.

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