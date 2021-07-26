فاسيوتوف .. رباعية بكأس الوثبة في وارسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حقق الفارس جي اس فاسيوتوف، على صهوة وايرجيليون، كأس الوثبة ستاليونز «جائزة ترافا»، بمضمار سلوزفيك في وارسو، محققاً رباعي ، وإنجازاً رائعاً، حيث إن الفارس هو في الوقت نفسه المالك، والمدرب، والمربي، وتفوق «وايرجيليون» بفارق 3.5 أطوال عن منافسه «دراجادو لاس ميشلو»، مسجلاً 2:03:10 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث المرشح الأول «جابت الخالدية» لإسطبلات الخالدية في بولنداوتقام سباقات الوثبة بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبرعاية مهرجان سموه العالمي للخيول العربية الأصيلة، لدعم ونشر السباقات العربية، بهدف دعم الملاك والمربين.

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