شارلي آبلبي: هدفنا المقبل الآرك الفرنسي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد المدرب شارلي آبلبي أن بطل الديربي الإنجليزي «اداير» لجودلفين الذي ظفر يوم أمس بلقب سباق «كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» سيتجه إلى سباق الآرك الفرنسي في شهر أكتوبر المقبل.

وعبر شارلي آبلبي عن سعادته البالغة بتحقيق اللقب مقدماً خالص الشكر لفارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله على دعم سموه المستمر للفريق الأزرق الملكي.

وقال آبلبي: (نجح «اداير» في تحدي التاريخ ليصبح أول خيل منذ «غاليليو» يفوز في بلقب الديربي الإنجليزي وسباق «كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس»، ومن اللائق أن يتحقق الإنجاز البطولي لحفيده، وأتوقع بعد الآن أن يكون هدفنا الرئيس الآرك الفرنسي، ومن ثم نخطط تبعاً لذلك).

وأضاف: (أرى أنه من الأرجح أن يتجه بطل الديربي الإيرلندي «هريكين لين» إلى سباق «سانت ليجر» والآرك، فيما يمكن أن يمضي «اداير» إلى مسار «بري نيل» قبل التوجه إلى الآرك أيضاً، ونتطلع إلى ذلك الحصان النجم، الذي يقتفي أثر «انيبل» أو «فرانكل»، ونأمل أن يتمكن «اداير» أو «هريكين لين» من التقاط المشعل، وحمل الراية).

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