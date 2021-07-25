فاسيوتوف يحقق رباعية نادرة بكأس الوثبة ستاليونز في وارسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حقق الفارس جي اس فاسيوتوف، على صهوة وايرجيليون، كأس الوثبة ستاليونز «جائزة ترافا»، بمضمار سلوزفيك بالعاصمة البولندية وارسو، محققاً رباعية نادرة، وإنجازاً تاريخياً، حيث إن الفارس هو في الوقت نفسه المالك، والمدرب، والمربي، وتفوق «وايرجيليون» بفارق 3.5 أطوال عن منافسه «دراجادو لاس ميشلو»، بإشراف وقيادة المدرب بي ناكونيشيلي مسجلاً 2:03:10 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث المرشح الأول المهر «جابت الخالدية» لإسطبلات الخالدية في بولندا، بإشراف جي كوزلويسكي، وقيادة أي تورجييف.

وتقام سلسلة سباقات الوثبة بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبرعاية مهرجان سموه العالمي للخيول العربية الأصيلة، لدعم ونشر السباقات العربية، بهدف دعم الملاك والمربين، محلياً ودولياً.

وتنافست في السباق 13 خيلاً، في سن ثلاث سنوات بعد انسحاب «باجويتا»، وبلغت مسافة السباق 1800 متر، وجوائزه 5 آلاف يورو.

إشادة

وأشادت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بالإنجاز غير المسبوق الذي حققه المالك والمدرب والفارس والمربي جي اس فاسيوتوف (في نفس الوقت)، والذي يحدث للمرة الأولى في سباقات المهرجان العالمي.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيس، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، والمسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

من جهة أخرى يجتذب مضمار لاتست دو بوش الفرنسي، 13 خيلاً في سن ثلاث سنوات، تتنافس في جولة جديدة من سباقات كأس الوثبة ستاليونز (بري مانجالي دالبريه) لمسافة 1900 متر وتبلغ جوائزه 16.000 دولار.

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