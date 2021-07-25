6 خيول بكأس الوثبة ستاليونز في بومبادور اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يقام اليوم سباق كأس الوثبة ستاليونز «بري دو سابيل»، في مضمار بومبادور الرملي في فرنسا، بمشاركة 6 خيول، ضمن فعاليات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، ويقام السباق لمسافة 1700 متر، وهو مخصص للخيول العربية الأصيلة في سن 4 سنوات فما فوق، وتبلغ جوائزه 12 ألف يورو.ويأتي تنظيم المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في العالم، ويعد أبرز المشاركين كلا من« فواريت»، و«بشير لوتوا»، و«هالويشا دو بوزلس»، و«جامي».

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