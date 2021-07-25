حمدان بن محمد يحتفي بإنجاز «اداير» لجودلفين في «كينج جورج السادس»

المصدر: دبي - خالد المهيري

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي فيديو على الحساب الرسمي الخاص بسموه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، يوثق لحظات فوز البطل «اداير» لجودلفين بلقب سباق «كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس» على مضمار «آسكوت» العريق في إنجلترا يوم أمس في إنجاز جديد يضاف لإنجازات الفريق الأزرق الملكي.

وكان بطل الديربي الإنجليزي «اداير» لجودلفين قد ظفر بلقب سباق «كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 2.26.54 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «مشرف» للأمير عبد الرحمن بن عبدالله الفيصل بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدربين جون وثادي غوسدن.

وحلت ثالثاً «لوف» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

وبذلك أصبح «اداير» أول فائز في الديربي الإنجليزي على مدى 20 عاماً يتمكن من الظفر بلقب هذا السباق العريق.

وفي الختام تسلم عبدالله المنصوري مدير مكتب دبي في لندن وعلي سلطان السبوسي جائزة الفوز نيابة عن المالك.

وتقدم الفارس وليام بيوك بخالص الشكر لفارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على منحه الفرصة لقيادة مثل هذه الخيول المتميزة.

وأضاف قائلاً: «أنا عاجز عن التعبير، ومحظوظ جداً لقيادة هذا الجواد القادر على العطاء على مختلف الأرضيات».

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