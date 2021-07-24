خيول الإمارات تواصل تألقها في المضامير الإنجليزية

المصدر: دبي – خالد المهيري

واصلت خيول الإمارات تألقها في المضامير الإنجليزية اليوم، والتي كان أبرزها تحقيق «اداير» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي لقب «كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» مضمار «آسكوت» العريق بإنجلترا.

كما شهدت الأمسية تألق خيول الإمارات إذ جاء أول الانتصارات عبر «نيو ساينس» لجودلفين الذي اقتنص لقب الشوط الأول «بات إديري ستيكس» لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وأضافت «زين كلوديت» لسعيد الطاير الانتصار الإماراتي الثاني بتحقيقها لقب الشوط الثاني «برينسس مارجريت كينلاند ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب إسماعيل محمد، فيما ظفر «دانيال» لإسطبلات «شادويل» بلقب الشوط الرابع لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب أوين بوروز.

مضمار نيوكاسل

وفي مضمار «نيوكاسل»، حقق «نبراس شادو» لسعيد الطاير لقب الشوط الأول لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس كيفن ستوت وإشراف المدرب إسماعيل محمد الذي حقق انتصاره الثاني اليوم عقب فوز «زين كلوديت» في «آسكوت».

مضمار نيوماركت

وفي مضمار «نيوماركت»، اقتنص «مودرين جيمز» لجودلفين لقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

مضمار يورك

وفي مضمار «يورك» ظفر «أوتسايد وورلد» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر بقيادة الفارس فراني نورتون وإشراف المدرب مارك جونستون.

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