«اداير» لجودلفين يعانق المجد ويتوج بلقب «كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس»

المصدر: دبي - خالد المهيري

في إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات الفريق الأزرق الملكي، ظفر بطل الديربي الإنجليزي «اداير» لجودلفين بلقب سباق «كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» والذي أقيم اليوم على مضمار «آسكوت» العريق في إنجلترا بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 2.26.54 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «مشرف» للأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدربين جون وثادي غوسدن.

وحلت ثالثاً «لوف» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

وبذلك أصبح «اداير» أول فائز في الديربي الإنجليزي على مدى 20 عاماً يتمكن من الظفر بلقب هذا السباق العريق.

وفي الختام تسلم عبدالله المنصوري مدير مكتب دبي في لندن وعلي سلطان السبوسي جائزة الفوز نيابة عن المالك.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز