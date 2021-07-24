شارلي آبلبي: جاهزون للتحدّي الأكبر

المصدر: (دبي - خالد المهيري )

أكد المدرب شارلي آبلبي جاهزية «اداير» لجودلفين لخوض غمار سباق «كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» اليوم.

وقال شارلي آبلبي: أشعر بارتياح عميق تجاه حالة الجواد، وأعتقد أن سباق اليوم سيحدد خارطة النصف الثاني لموسم «اداير».

وأضاف: شأننا شأن الكثيرين، سنترقب كثيراً ما يفضي إليه السباق من نتيجة، والجميع يود معرفة مستوى جودة خيول الثلاث سنوات، وتحديداً على مسافة الميل ونصف الميل، وأعتقد أن سباق «كينج جورج السادس والملكة إليزابيث ستيكس» سيقدم الأجوبة عن هذه التساؤلات.

التحدي الأكبر

وأشار شارلي آبلبي إلى أن «اداير» يقترب من التحدي الأكبر وهو في قمة الجاهزية، ونشعر بتفاؤل تجاه قبولنا التحدي، إذ سارت تدريباته بشكل مثالي، ولاحظنا اكتسابه نضجاً أسبوعاً بعد أسبوع، وهو أقوى بدنياً عما كان عليه في سباق الديربي الإنجليزي.

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