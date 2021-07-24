«ملذات» لـ «شادويل» في تحدّ جديد بأمريكا

المصدر: دبي - خالد المهيري

تسعى المهرة المتميزة «ملذات» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جون فيلاسكيز، وإشراف المدرب تود بليتشر إلى مواصلة رصيد إنجازاتها القوية على المضامير الأمريكية، عندما تخوض غمار سباق «كوشنج كلوب أمريكان أوكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» على مضمار «سراتوغا» فجر الأحد.

وقال المدرب تود بليتشر: «ملذات» في قمة جاهزيتها لخوض غمار السباق الكبير، لقد تدربت بشكل جيد، إنها مهرة ذكية جداً، وأنا واثق من أنها سوف تواصل تحقيق الإنجازات وتضيف فوزاً جديداً خلال هذا السباق.

وفي رصيد «ملذات» 5 انتصارات من أصل 5 مشاركات كان آخرها شهر أبريل الماضي عندما اقتنصت لقب النسخة الـ147 من بطولة «كنتاكي أوكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى»، والذي أقيم على مضمار «شيرشل داونز».

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