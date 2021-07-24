خيول الإمارات توّجت باللقب 13 مرة

المصدر: (دبي - خالد المهيري)

حقّقت خيول الإمارات، إنجازات مشرفة في سباق «كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس»، خلال الأعوام الماضية، حيث نالت اللقب 13 مرة.

وكانت البداية عام 1988، حيث حقق «متوتو» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، أول لقب للإمارات، وكان آخر لقب حققته الإمارات عبر «بويتس وارد»، لمالكه سعيد سهيل، عام 2018.

قائمة الأبطال

1988 - «متوتو»

المالك - سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم

1989 - «نشوان»

المالك - المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه.

1990 - «بيلميز»

المالك - صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

1993 - «أوبرا هاوس»

المالك - صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

1994 - «كينجز ثيتر»

المالك - صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

1995 - «لم ترى»

المالك - الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم.

1997 - «سوين»

المالك - جودلفين

1998 - «سوين»

المالك - جودلفين

1999 - «ديلامي»

المالك - جودلفين

2004 - «دوين»

المالك - جودلفين

2014 - «تغرودة»

المالك - المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه.

2015 - «بوستبوند»

المالك - الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم

2018 - «بويتس وارد»

المالك - سعيد سهيل

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