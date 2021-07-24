«اداير» لجودلفين يتطلع لمعانقة المجد في «كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمية عصر اليوم، نحو مضمار «آسكوت» العريق بإنجلترا، حيث ينطلق سباق «كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» بمشاركة 6 خيول.

ويمثل الإمارات في هذا الشوط بطل الديربي الإنجليزي «اداير» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، إذ سيسعى ليكون أول فائز في الديربي الإنجليزي على مدى 20 عاماً يتمكن من الظفر بلقب هذا السباق العريق.

إلا أن مهمة «اداير» لن تكون سهلة، إذ سيواجه كلاً من المرشحة الاولى «لوف» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، التي تسعى لمواصلة الإنتصارات في سباقات الفئة الأولى.

والتي كان آخرها لقب سباق «برينس أوف ويلز ستيكس» في مهرجان «رويال آسكوت» الشهر الماضي، و«مشرف» للأمير عبد الرحمن بن عبدالله الفيصل بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدربين جون وثادي غوسدن، الذي توج بلقب «كأس السعودية» و«لونجين دبي شيماء كلاسيك»، إلا أنه حل ثالثاً في سباق «كورال اكليبس» بداية الشهر الحالي.

كما سيشهد الشوط أيضاً مشاركة وصيف الديربي الإيرلندي «لون إيجل» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب مارتن ميد، «وندرفول تونايت» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب ديفيد مينويزييه، «بروم» بقيادة الفارس واين لوردان وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

الشوط الأول

وستكون البداية مع الشوط الأول «بات إديري ستيكس» لمسافة 1400 متر بمشاركة 7 خيول أبرزها «نيو ساينس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

فيما يشهد الشوط الثاني «برينسس مارجريت كينلاند ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» مشاركة 10 مهرات أبرزهن «الهدية» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب جيمس تيت، «زين كلوديت» لسعيد الطاير بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر 7 خيول أبرزها «ليتست جنريشن» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، بينما يشهد الشوط الرابع لمسافة 1400 متر مشاركة 22 خيلاً، يتصدرها ثلاثي إسطبلات «شادويل»:

«متخيل» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب ريتشارد هانون، «دنيا» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب أوين بوروز، «الداري» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

كما يشارك في الشوط السادس لمسافة 2400 متر 6 خيول أبرزها «كاميلوت تيلز» لسعيد سهيل بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

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