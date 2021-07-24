14خيلاً تحلم بكأس الوثبة في وارسو اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يحتضن مضمار سلوزفيك بالعاصمة البولندية وارسو، اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز «جائزة ترافا»، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام السباق لمسافة 1800 متر، وهو مخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فقط، وتبلغ جوائزه 5.000 يورو، وتتنافس فيه 14 خيلاً للفوز باللقب، ويتصدر القائمة المهر «جابت الخالدية» لإسطبلات الخالدية في بولندا، بإشراف جي كوزلويسكي، وقيادة أي تورجييف.

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا، وتماشياً مع استراتيجية المهرجان بهدف دعم الملاك والمربين محلياً ودولياً.

ويدخل المنافسة بقوة الجواد «فرحات» لإم ستيلماسيزك، بإشراف إم ونوروسكي، وقيادة كي جريزيبوسكي، و«أوماندر جال» بإشراف إم جوداويسكي، وقيادة اشتيبان مازور، و«سوزانا» لجي بودالسكي، بإشراف إس فاسيوتوف، وقيادة دوجدوربيك أوولا.

ويسعى «أوفيسر» لبي جلواسكي، بإشراف نفس المالك، وقيادة كي مازور، لقلب الطاولة على منافسيه، فيما سيكون بالمرصاد كل من «أطلس» لإم جانيكوسكي، بإشراف المالك نفسه، وقيادة أي كابردوف، و«دلما» لزيجورسكي بإشراف إم جانيكويسكي، وقيادة أي رازينكوف.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، بجانب المسعود - نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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