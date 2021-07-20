الجواد «رسمي الخالدية» بطلاً لكأس رئيس الدولة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

نجح الجواد «رسمي الخالدية» لإسطبلات الخالدية ومزرعة إي كي إف بوليسكا البولندية، في الفوز والتتويج بلقب رابع المحطات لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت أول من أمس، في مضمار جاجرسرو الرملي بمدينة مالمو في مملكة السويد، ضمن أجندة سباقات النسخة الثامنة والعشرين.

وأقيمت الجولة السويدية تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، امتداداً لرؤية ونهج المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإعلاء الخيل العربي الأصيل في كافة المضامير العالمية.

فوز

وجاء فوز «رسمي الخالدية»، البالغ من العمر 5 سنوات، والمنحدر من نسل الفحل العالمي (نايف الخالدية والفرس رجوى الخالدية)، وذلك بإشراف المدرب يانوش كوزلويسكي، والقيادة الناجحة للفارس بير أندرس جرابيرج، حيث اخترق صدارة المجموعة ببراعة كبيرة، من جهة السور الداخلي، لينتزع المقدمة بسهولة وأريحية تامة.

ومن ثم وسع الفارق مع منافسيه إلى 5 أطوال، ليحصد لقب القمة السويدية، التي شهدت مشاركة 10 خيول، في السباق الذي أقيم لمسافة 1730 متراً، ضمن فئة ليستد المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وذلك ضمن منافسات الديربي السويدي.

وقطع البطل مسافة السباق بزمن 1.58,7 دقيقة، وحل بالمرتبة الثانية، الجواد أيمن للمربي الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني، والمالكة والمدربة ماريا هاجمان إريكسون، وقيادة الفارس كارلوس لوبيز، فيما جاء بالمركز الثالث، جلانو للمالك هاجمان إريكسون ماريا، وبإشراف المدربة ماريا هاجمان إريكسون، وقيادة الفارس مالين هولمبرغ.

وقام في ختام السباق سعادة فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، بتتويج البطل رسمي الخالدية، وتسليم الكؤوس للمدرب والفارس.

نجاحات

من جانبه، قال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «استطاعت محطة السويد، أن تحقق استمرارية مهمة لنجاحات الكأس الغالية في المضامير الأوروبية، وأكدت حضورها القوي في مشهد سباقات العام الثاني، حيث أقيمت ضمن الديربي السويدي العريق، وشهدت مشاركة مميزة من نخبة الملاك ومرابط الخيل العربي، إلى جانب الاهتمام الإعلامي الواسع».

وأضاف: نفخر بالترحيب الكبير الذي تلقاه الكأس الغالية في المضامير الأوروبية والعالمية، والأصداء الواسعة التي تتركها لدى الملاك والمربين، مبيناً أن دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ورؤيته التطويرية لسلسلة السباقات، أثمرت عن نهضة شاملة لقطاع وسباقات الخيل العربي في العالم.

في ظل زيادة أعداد السباقات، وتنوع الدول والمضامير، بغاية الوصول لأسرة الخيل العربي حول العالم، ودعم متطلبات رعايتهم وتشجيعهم لزيادة الإنتاج والاهتمام، متقدماً بالتهنئة والتبريكات، لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، مالك إسطبلات الخالدية، بمناسبة الفوز المبهر للجواد رسمي بمحطة السويد، مشيداً بالجهود التنظيمية المميزة، والتعاون المثمر، الذي أثمر عن مخرجات إيجابية مهمة.

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