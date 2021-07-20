سيف بالجافلة يهدي M7 لقب «فرنسا للقدرة»

المصدر: (متابعة - علي الظاهري )

فاز الفارس سيف بالجافلة بلقب سباق القدرة في فرنسا والذي أقيم، أول من أمس، لمسافة 100 كلم، محققاً اللقب، على صهوة «يوزيجنولو» لإسطبلات M7 وتحت إشراف المدرب محمد السبوسي بعد منافسة شرسة مع الفارسة البلجيكية اليزابيث هاردي، التي نالت المركز الثاني على صهوة «ايفيرست لا ماجوري»، واحتلت المركز الثالث الفارسة ماودي راديليت على صهوة «ابسليون دى بيسليون»، ونال المركز الرابع فارس المنصوري على صهوة «تورمبيا دى لانز» لإسطبلات M7.

وتأتي مشاركة إسطبلات M7 في إطار الاستعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة أبرزها بطولة العالم للشباب والناشئين المقررة في سبتمبر المقبل في هولندا، إلى جانب التحضير للموسم المحلي الحافل بالعديد من البطولات المهمة.

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