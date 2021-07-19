الرميثي بطل جولة التمايز لقفز الحواجز في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

فاز الفارس محمد الرميثي، من نادي أبوظبي للفروسية بالمركز الأول في المنافسة المفتوحة، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز 135 سم، ضمن منافسات الأسبوع الرابع لقفز الحواجز بالموسم الصيفي، بميادين الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية،والمقام برعاية لونجين،وبالتعاون مع نادي الشارقة للفروسية ونادي تراث الإمارات.

وجاء تألق الرميثي على صهوة الفرس «كارامبا» وتقدم مفتاح الظاهري من فرسان شرطة أبوظبي إلى المركز الثاني بالجواد «باتون دي ماريون»،

توّج الفائزين، سلطان اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية، ومثل اتحاد الفروسية حسام زميت.

الجولة المفتوحة

وفاز أسامة الزبيبي بالجواد «بي إي سي هوغو» من نادي مندرة للفروسية، بالجولة المفتوحة بمواصفات المرحلتين على حواجز (130) سم، وفي المنافسة المفتوحة من مرحلتين، على حواجز (120) سم، نال المركز الأول محمد العويس من إسطبلات الشراع مع الجواد «دبي دي فيا»، وفي المنافسة المفتوحة من مرحلتين، على حواجز (115 ـ 120) سم، نال الصدارة سالم السويدي من نادي الشارقة للفروسية، بالجواد «فيروز».

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