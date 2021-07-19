«الثقة» لجودلفين تظفر بلقب «ديانا ستيكس» في أمريكا

المصدر: دبي - خالد المهيري

واصلت «الثقة» لجودلفين، تألقها، محققة انتصارها الثاني على التوالي في المضامير الأمريكية، باقتناصها لقب «ديانا ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى»، على مضمار «سراتوغا»، بقيادة الفارس ماني فرانكو وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلة زمناً قدره 1.47.65 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «سمر رومانس» لجودلفين، بقيادة الفارس لوي سايز وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: سنتخذ قراراً بشأن البقاء في «سراتوغا» أو العودة إلى المملكة المتحدة، ومن ثم ننظر في سباقات «كينلاند» في الخريف، وكلتا المهرتين تواصلان التدريب منذ فترة، ولذلك، سننظر في حالتيهما عقب هذا السباق، ولكننا نشعر بارتياح لما حققته المهرتان هذا العام.

وفي فرنسا، ظفر «فيكتور لودوروم» لجودلفين، بلقب «بري مسيدور» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة»، على مضمار «شانتيه»، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر، مسجلاً زمناً قدره 1.40.02 دقيقة، وبفارق 3 أطوال عن «برينتفورد هوب»، بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب ريتشارد هيوز.

ومن جانب آخر، أعلن فريق جودلفين أن بطل كأس دبي العالمي «ميستيك غايد»، سيخضع لعملية جراحية لإزالة عظمة في الركبة، وسيقوم بالعملية د. لاري براملاج في مستشفى ريديل للخيول، في لكسنغتون بكنتاكي، وأشار د. براملاج، أنه يتوقع أن تكون الجراحة مباشرة وخالية من التعقيدات.

وقال جيمي بيل رئيس جودلفين بالولايات المتحدة: «ميستيك غايد» في رعاية ممتازة ، وما زال الوقت مبكراً في هذه المرحلة، على اتخاذ قرار، إما بمواصلة الحصان للسباقات، أو إحالته إلى التقاعد، ولكننا سنمنحه بعض الوقت للتعافي، ومن ثم نتخذ القرار اللازم.

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