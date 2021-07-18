«فيكتور لودوروم» لجودلفين يطمح للتألق في «بري مسيدور» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

يشارك «فيكتور لودوروم» لجودلفين بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر في سباق «بري مسيدور» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» الذي سيقام على مضمار «شانتيه» بفرنسا اليوم.

وقالت ليزا جين غرافارد من جودلفين: (ما زال «فيكتور لودوروم» بصدد استعادة الجاهزية للموسم بعد غياب طويل عن مضامير السباق خلال الشتاء، وهو في مستوى جيد، ونتوقع أن تكون هذه المشاركة خطوة تحضيرية أخرى باتجاه سباقات في وقت لاحق من الموسم).

ومن جانب آخر، تخوض المهرة «كرييتيف فلير» لجودلفين غمار سباق «بري كلوي» لمسافة 1800 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي. وقال المدرب شارلي ابلبي: ( تتجه «كرييتيف فلير» إلى فرنسا على خلفية فوزها الرائع في «نيوبري»، والمنافسة على مسافة أقصر بقليل ليست مصدر قلق.

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