10 خيول تتنافس على كأس رئيس الدولة للخيول العربية في السويد اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحتضن السويد اليوم، في مضمار جاجرسرو الرملي بمدينة مالمو، المحطة الرابعة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن أجندة النسخة 28، وذلك للعام الثاني على التوالي، بعد أن شهد العام الماضي، إضافة السويد لأجندة سباقات الكأس الغالية، دعماً للملاك والمربين في رعاية وإعلاء مسيرة الخيل العربي، في كافة المضامير العالمية، ويشهد سباق المحطة السويدية، مشاركة 10 من نخبة الخيول العربية في السويد وأوروبا، في تنافس ساخن على الكأس الغالية، الذي يقام لمسافة 1730 متراً، ضمن فئة ليستد المخصصة للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق.

وتقام سباقات الكأس الغالية، برعاية سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، امتداداً لنهج المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، للحفاظ على مكانة الخيل العربي الأصيل، ورفعة شأنه عالمياً.

مجموعة مميزة

وتضم قائمة الخيول المشاركة في المحطة السويدية، مجموعة مميزة من الخيول، تمثل نخبة وأفضل مرابط الخيل العربي في السويد، في دلالة على مكانة الكأس الغالية في المضامير الأوروبية، وأثرها الكبير في الملاك والمربين، وإقبالهم بكثافة على المشاركة في الحدث، حيث تشارك خيول إسطبلات الخالدية للأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، بوجود كل من: «رسمي الخالدية»، بقيادة بير أندرس ، و«ميار الخالدية»، بقيادة إليون تشافيس، و«سهم الخالدية»، بقيادة جانيتسكي، كما يشارك كل من: الجواد «ماكلان» للمالك كيمفورز كريستين وهاكانسون أوف، بقيادة أولريكا هولمكويست، والجواد «أيمن»، للشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني، بقيادة كارلوس لوبيز، و«كليوباتري» للمالك إيه إي انديرونس رايدينج إيه بي، وقيادة جوزفين لاندجرين، و«توب مدينة» للمالك ستول سويدين،وقيادة آنا بيلروث، و«ليندال آفاتار» للمالك ليندال أنيتا، وقيادة مارتن رودريغيز، و«مُهيمن» ملك الأصايل ريسينغ وانديورنس رايدنج، بقيادة أندرياس تابيا .

مكتسبات

وأكد مطر اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة فخره بالمكتسبات التي تحققها الكأس الغالية، وآثارها الكبيرة في الملاك والمربين بكافة دول العالم، ودورها في تشجيع الإنتاج، وتحفيزهم على تربية ورعاية الخيل العربية، ، وقال: الوصول لمحطة السويد، يمثل استمراراً لأجندة سباقاتنا في المضامير الأوروبية، التي تشهد المكانة الرفيعة التي تحظى بها الكأس الغالية، التي استطاعت أن تكون نموذجاً مميزاً، يواكب سمعة ومكانة الإمارات، والتأكيد على نهجها في دعم سباقات الخيل العربي، وجميع الاتحادات الدولية، وأسرة الخيل العالمية، برغم التحديات ، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، ورعايتها المتواصلة للحفاظ على مسيرة الخيل العربي.

محطة واعدة

وأكد فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، أن محطة السويد واحدة من المحطات الواعدة والمميزة في سلسلة سباقات الكأس الغالية، بعد أن شهد العام الماضي انضمامها لأجندتنا، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، الذي يولي اهتماماً كبيراً لدعم مسيرة التطوير والتنمية في نوعية سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية، التي تمثل أعرق السباقات الكلاسيكية في العالم، ويتهافت على المشاركة في سباقاتها نخبة وصفوة الملاك ومرابط الخيل.

وقال: المشاركة الكبيرة لنخبة الملاك، دلالة على مكانة الحدث التاريخية، ونفخر بالمشاركة الكبيرة والقوية في صراع الكأس الغالية في السويد، والتي تدل على حضورها القوي للعام الثاني، ما يؤكد نموها المتسارع، وسمعتها المرموقة.

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