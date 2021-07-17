«سنوفول» بطلة «الأوكس الإيرلندي»

المصدر: دبي - خالد المهيري

توجت «سنوفول» بلقب سباق «الأوكس الإيرلندي»، لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى»، والمخصص للمهرات، والذي أقيم على مضمار «ذا كرا» في إيرلندا، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، مسجلة زمناً قدره 2.34.36 دقيقة، وبفارق 8 أطوال ونصف الطول عن «ديفينلي»، بقيادة الفارس واين لوردان وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

وحلت في المركز الثالث «نايسست»، بقيادة الفارس جافين ريان وإشراف المدرب دوناتشا آيدين أوبراين.

وبهذه النتيجة، تكون «سنوفول» قد حققت ثنائية تاريخية، بجمعها لقبي «الأوكس الإيرلندي» و«الأوكس الإنجليزي»، الذي ظفرت به الشهر الماضي على مضمار «آبسوم» العريق بإنجلترا، بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري.

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