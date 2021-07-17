سعيد بن سرور: «ريل ورلد» تطور مستواه وسيتجه للسباقات الفئوية

المصدر: دبي - خالد المهيري

عبّر المدرب العالمي سعيد بن سرور، عن ارتياحه للأداء الذي قدمه «ريل ورلد» لجودلفين، باقتناصه لقب «ستيفنتون ستيكس» لمسافة 2000 متر، على مضمار «نيوبري» العريق في إنجلترا اليوم.

وقال سعيد بن سرور: (نشعر بارتياح تجاه الأداء الذي قدمه «ريل ورلد»، الذي تطور مستواه منذ فوزه في «رويال آسكوت»، والآن فاز بسباق للقوائم، وبالتالي، سنبحث له عن سباق فئوي على مسافة تتراوح من الميل إلى الميل وربع الميل، في المشاركة التالية).

وبدوره، قال الفارس ماركو جياني: «ريل ورلد» جواد خاص للغاية، وما زال مستواه آخذاً في التطور، وهذه المشاركة مثلت نقلة له في المسافة والمستوى، ولكنه تعامل معها بكل أريحية، وحينما تقدم الفارس مارتن هارلي مع «ديراب»، وأغلق المسار أمامي، شعرت بأني وقعت في بعض الإشكال، ولكن حصاني اندفع بسرعة عالية، بمجرد أن لاحت الفرصة أمامه).

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