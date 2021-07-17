«ريل ورلد» لجودلفين يواصل تألقه في السباقات الإنجليزية

المصدر: دبي - خالد المهيري

واصل «ريل ورلد» لجودلفين تألقه في السباقات الإنجليزية، محققاً لقب «ستيفنتون ستيكس» لمسافة 2000 متر على مضمار «نيوبري» العريق في إنجلترا اليوم، بقيادة الفارس ماركو جياني وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور مسجلاً زمناً قدره 2.05.09 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «ديراب» لـ «جودمونت» بقيادة الفارس مارتن هارلي وإشراف المدربين جون وثادي غوسدن.

وحل ثالثاً «سولد ستون» لسعيد سهيل بقيادة الفارس ريتشارد كينجسكوت وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.

هاكوود ستيكس

ومن جانب آخر، ظفرت «هابي رومانس» بلقب سباق «هاكوود ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون مسجلة زمناً قدره 1.10.29 دقيقة وبفارق رقبة عن «ديليجنت هاري» بقيادة الفارس آدم كيربي وإشراف المدرب كليف كوكس.

وجاء في المركز الثالث «تبديد» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز.

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