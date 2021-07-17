خيول الإمارات تواجه التحدي في «هاكوود ستيكس» بإنجلترا

المصدر: دبي – خالد المهيري

ينطلق اليوم بمضمار «نيوبري» العريق في إنجلترا سباق «هاكوود ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة»، بمشاركة 7 خيول، أبرزها «رويال كروسيد» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «تبديد» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز، «رويال كوماندو» لزياد كلداري بقيادة الفارس ماركو جياني وإشراف المدرب تشارلز هيلز.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «خيّب «رويال كروسيد» الآمال بعض الشيء حتى الآن هذا العام، شعرنا أنه سيقدم أداءً أفضل على مسافة أطول في «كرايتريون ستيكس» ولكن لم تمض الأمور حسب الخطة، لقد تدرب بشكل جيد منذ تلك المشاركة وسيكون منافساً قوياً إذا تمكن من استعادة المستوى الرفيع الذي ظهر به في مثل هذا الوقت من العام الماضي».

ستيفنتون ستيكس

كما يشهد شوط «ستيفنتون ستيكس» لمسافة 2000 متر مشاركة 10 خيول أبرزها «ريل ورلد» لجودلفين بقيادة ماركو جياني وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «موفين تايم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، «سولد ستون» لسعيد سهيل بقيادة الفارس ريتشارد كينجسكوت وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.

وقال المدرب سعيد بن سرور: «فاز «ريل ورلد» بأسلوب يبعث على الإعجاب في «رويال آسكوت» وتدرب بشكل جيد في وقت مبكر من هذا الأسبوع، لقد فاز على هذه المسافة في تجربته الأولى في «شيلمسفورد سيتي» ونأمل أن يقدم أداءً جيداً مرة أخرى على الرغم من أنه سيخوص سباقاً أكثر صعوبة هذه المرة».

ديانا ستيكس

من جانب آخر، تشارك مهرتا جودلفين «الثقة» بقيادة الفارس ماني فرانكو و«سمر رومانس» بقيادة الفارس لوي سايز في سباق «ديانا ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» الذي سيقام على مضمار «سراتوغا» بالولايات المتحدة الأمريكية فجر الأحد.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «من الطبيعي أن نشعر بارتياح تجاه أداء «الثقة» و«سمر رومانس» في «جست أغيم ستيكس»، وخرجتا من ذلك السباق في جاهزية طيبة».

وأضاف: «مسافة الـ 1800 متر ربما تكون الحد الأقصى لقدرات «الثقة»، ولكننا نعتقد أنه يفترض أن تكون ضمن نطاق قدراتها، فيما أظهرت «سمر رومانس» في دبي تحملها لتلك المسافة بشكل رائع، أداء المهرتين ظل متماثلاً للغاية طوال العام، ونأمل أن تكون الصدارة في ختام المنافسة بينهما مرة أخرى».

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