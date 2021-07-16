«زين زايبيريون» يحصد كأس الوثبة بالفوتو فينش في لنجفيلد

المصدر: متابعة ـ عصام السيد

توج «زين زايبيريون» بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 متر، الذي أقيم بمضمار لنجفيلد بالمملكة المتحدة، أول من أمس، ضمن برنامج مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام السباق، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، حيث تهدف سلسلة كأس الوثبة ستاليونز، إلى تشجيع مربي خيول السباق العربية، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

وكسر شون ليفي و«زين زايبيريون»، غياباً لمدة ثلاث سنوات عن منصات التتويج للخيول الفائزة للمالك والمربي بول سيمونز، عندما حصلوا على كأس الوثبة ستاليونز بمضمار لنجفيلد، بفارق رأس عبر جهاز الفوتو فينش.

و«زين زايبيريون»، وهو أحد خمسة خيول بإشراف المدرب بيت همرسلاي في السباق، ظفر باللقب الممتد لمسافة 2000 متر، بعد صراع صعب مع وصيفه «كاياك» لايفر مور ريسنج، بإشراف جين هاريس وقيادة الفارسة سيرينابروذرتون.

وقطع ابن «نوريسك الموري» المسافة في زمناً قدره 2:19:28 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث بفارق طولين «الجواهر» لستيف باكويل، بإشراف نفس المالك وقيادة دانييل أليس.

وقال بول سيمونز: كان آخر فائز لي قبل ثلاث سنوات، مع أخيه غير الشقيق «زين زاكيلس»، الذي أبليت معه جيداً، استحق «زايبيريان» هذا الفوز حقاً، فقد حل في الميزان في جميع مشاركاته، وتطور في سباقات التكافؤ، ولم يرتكب أي خطأ. أعطاه الجواد «كاياك» سباقاً جيداً حتى خط النهاية، وقاده شون بصورة رائعة، ودربه بيت ببراعة بالطبع.

وقال المدرب هامرسلي: رائع عن جدارة، نحن مسرورون معه، من الجيد الحصول على فائز آخر على اللائحة، سنلقي نظرة، ونرى أين يمكننا الذهاب معه بعد ذلك.

يدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيس، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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