«هريكين لين» لجودلفين يدخل حسابات «الآرك الفرنسي»

المصدر: دبي – خالد المهيري

أكد المدرب شارلي آبلبي، أن سباق «الآرك الفرنسي»، الذي سيقام شهر أكتوبر القادم في فرنسا، سيكون ضمن خيارات بطل الديربي الإيرلندي «هريكين لين» لجودلفين، الذي اقتنص مساء الأول من أمس، لقب «غران بري دي باريس» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى»، على مضمار «لونغشامب» في فرنسا، مضيفاً أن القرار النهائي سيتخذه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وأشاد شارلي آبلبي بالأداء الذي قدمه البطل في السباق، واصفاً إياه بأحد أفضل الخيول ذات الثلاث سنوات في أوروبا، وانتصاراته تدفعنا جدياً إلى التفكير في إشراكه بسباق «الآرك الفرنسي».

وأضاف أن «هريكين لين»، سوف يخلد للراحة، وبعدها سوف نضع الخطة المناسبة للبطل.

نجم خارق

وتحدث الفارس وليام بيوك، عن أداء «هريكين لين» في السباق قائلاً: هذا الحصان يعد ببساطة نجماً خارقاً، السباق كان سلساً للغاية، بل كان أكثر سلاسة من السباق الذي خاضه في إيرلندا، في المشاركة الماضية، وبالنسبة له، كانت الوتيرة طبيعية، وهي علامة جيدة، وبإمكانك ملاحظة أنه أظهر أيضاً تسارعاً في الخطى من علامة 400 متر

. وأضاف: لديه القدرة على مجاراة وتيرة السرعة، والانتقال إلى سرعة أكبر، ويتمتع بذهنية رائعة للغاية، وهو جواد جميل القوام، وأنا محظوظ للغاية بقيادة جواد مثله، وكل التقدير للمدرب شارلي آبلبي، والفريق، لإشراكه في هذا السباق، عقب مجهود مرهق في الديربي الإيرلندي.

وواصل قائلاً: هذا المضمار مثالي بالنسبة له، والأرضية كانت معتدلة وضاربة نحو اللين، وأنا واثق من أن الفريق سينظر في أمر مشاركته في «الآرك الفرنسي»، على ذات المضمار والمسافة، في أكتوبر.

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