«هريكين لين» لجودلفين يتوَّج بلقب «غران بري دي باريس»

المصدر: دبي - خالد المهيري

واصل بطل الديربي الإيرلندي «هريكين لين» لجودلفين تألقه في سباقات الفئة الأولى الأوروبية، إذ أقتنص لقب «غران بري دي باريس» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» على مضمار «لونغشامب» في فرنسا، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.33.59 دقيقة وبفارق 6 أطوال عن «وردزورث» بقيادة الفارس أوليفر بيسلير وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

وحلَّ ثالثاً «ألينكير» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب وليام هاجس.

وبهذه النتيجة يكون «هريكين لين» لجودلفين قد أضاف اللقب الثاني له في سباقات الفئة الأولى عقب تحقيقه لقب الـ«ديربي الإيرلندي» على مضمار «ذا كرا» في إيرلندا الشهر الماضي.

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